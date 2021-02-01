يوسف يخطف قلب رحاب ويحتفلان بخطوبتهما في أجواء رومانسية بـ طوخ

في ليلة من ألف ليلة وليلة، شارك "أفراح البلد"، حفل خطوبة المهندس يوسف السيد يوسف، على الجميلة الآنسة رحاب شعبان محمد على، وذلك وسط سعادة الجميع من أسرتهما.





عقد "يوسف" و"رحاب" خطوبتهما في حفل حضره الأهل والمقربون من الأصدقاء لمشاركة العروسين فرحتهما بقرية نامول بمدينة طوخ.





والتزم العروسان بإقامة حفل الخطوبة بالقليوبية وذلك في أجواء أسرية مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





ومشاركة من "أفراح البلد ننشر صور الخطوبة " مجانا"مع تمنياتنا لهما دوام السعادة والهناء ، وأن يجمع الله بينهما على خير.