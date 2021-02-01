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رياضة

بعد إعارته لنادي الوداد.. شيكابالا يودع أونجم.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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سيد احمد
حرص شيكابالا نجم نادى الزمالك على توديع المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك الذي تمت إعارته لنادي الوداد المغربي .

ونشر شيكابالا صورة له مع اونجم عبر خاصية استورى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق قائلا " سوف اشتاق لك اخي ".


أعرب محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بانضمامه إلى صفوف الوداد المغربي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وكتب محمد أوناجم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد بعودتي إلى الديار الكبيرة الوداد لنواصل حصد الألقاب محليا وقاريا".


وأضاف محمد أوناجم:" أترك خلفي ذكريات جيدة مع الزمالك وجمهوره، على أمل تجديد اللقاء، كما أشكر كل مسئولي الزمالك الذين تفهموا رغبتي في تغيير الأجواء، وأشكر الجمهور أيضا وزملائي اللاعبين والمدربين الذين منحنوني الفرصة، وشكر خاص كذلك للرئيس سعيد الناصيري ووكيل أعمالي كريم بلق الذي لم يبخل علي بالدعم".

بعد إعارته لنادي الوداد.. شيكابالا يودع أونجم.. شاهد
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