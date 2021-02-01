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رياضة

أخبار الرياضة.. رامي ربيعة ينضم إلى المقاولون العرب.. كلوب يتغزل في محمد صلاح

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

قال محمد صلاح نجم ليفربول، إن تقنية الفيديو "فار" تقتل متعة كرة القدم، مشيرا إلى أن التتويج بالدوري يحتاج إلى الفوز في كل مباراة.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أن هدفه الرئيسي هو التتويج مع الريدز بالدوري الإنجليزي، بعدما قاد الريدز للفوز بثلاثية على وست هام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 21 من البريميرليج.

حقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته مع ليفربول، بهدفه الذي أحرزه، منذ قليل، في شباك وست هام يونايتد.

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بقدرات محمد صلاح نجم الريدز، بعد تألقه في مباراة اليوم أمام وست هام وتسجيله هدفين.

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، على أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقع لنادي المقاولون العرب بعد خروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي واستبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم للأندية.




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