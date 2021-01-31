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رياضة

موسيماني: درسنا الدحيل بشكل جيد وسعيد بدعم جماهير الأهلي

الأحد 31/يناير/2021 - 09:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وقال موسيماني: «سنواجه فريقًا قويًّا يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة وتحديدًا في الهجوم وأيضا لاعبي خط الوسط».

وأشار إلى أنه درس فريق الدحيل بشكل جيد، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبيه من أجل الاستعداد للمباراة التي توقع أن تكون قوية للغاية.

وأضاف موسيماني أنه سعيد بالدعم الذي يلقاه من جماهير الأهلي التي يعتبرها اللاعب رقم 12 في الفريق، في الوقت الذي شدد فيه على أن التركيز موجه فقط للحديث عن مباراة الدحيل، مؤكدًا أنه خصم قوي جدا وعنيد، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن الأهلي يمثل إفريقيا بأكملها خلال البطولة، وليس الكرة المصرية فقط، وهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم طموحات كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة.

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