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رياضة

محمد صلاح: الهدف هو التتويج بالدوري الإنجليزي.. والمسؤولية تزيد في غياب فيرمينو وماني

الأحد 31/يناير/2021 - 09:02 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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القسم الرياضي
أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أن هدفه الرئيسي هو التتويج مع الريدز بالدوري الإنجليزي، بعدما قاد الريدز للفوز بثلاثية على وست هام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 21 من البريميرليج.

وسجل صلاح هدفين بمرمى وست هام، وقاد الفريق للفوز على وست ( 3 – 1)، ورفع رصيده إلى الهدف 15 هدفا في صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي. 

وقال صلاح في تصريحات لـ"بي إن سبورتس"، عن معادلة رقم إيان راش بتسجيل أكثر من 20 هدفا في 4 مواسم متتالية: «لم أفكر في هذا الأمر قبل المباراة، ولكن أنا سعيد بالنتيجة وأهم شئ هو تحقيق المكسب، واللعب بأداء جيد».

وعن غيابه عن التسجيل في الدوري الإنجليزي لـ6 مباريات متتالية: «هذه الأمور تحدث في كرة القدم، والفريق كاملا كان غائبا عن التسجيل ثم عدنا وسجلنا وأعتقد أننا نسير الآن على الطريق الصحيح».

أما عن بدايته للمباراة بدون فيرمينو وماني قال:«عندما تكون بدونهم بالتأكيد المسؤولية تكون أكبر، لكن أنا لعبت قبل ذلك من دون الثنائي وحققنا الفوز، ولا أريد أن آخذ من حق أوريجي وشاكيري فالثنائي لعب بشكل جيد، وأي لاعب يكون متواجدا على أرض الملعب رغبته تكون هي مساعدة الفريق».

وقال صلاح عن الهدف الأول:«أتدرب دائما على التسجيل بهذه الطريقة، وعندما تعمل بجد وتسجل بالطريقة التي تدرب عليها يكون الأمر رائعا».

وأشار صلاح إلى أن هناك أكثر من فريق في تركيز عال ويلعب على الفوز بالدوري، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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