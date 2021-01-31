محمد صلاح: تقنية الفيديو تقتل متعة كرة القدم.. ويجب أن أشكر شاكيري

قال محمد صلاح نجم ليفربول، إن تقنية الفيديو "فار" تقتل متعة كرة القدم، مشيرا إلى أن التتويج بالدوري يحتاج إلى الفوز في كل مباراة.





وأحرز محمد صلاح مساء اليوم، الأحد، هدفين بمرمى وست هام، وقاد فريقه للفوز 3 – 1، ورفع رصيده إلى الهدف 15 في صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.







وقال محمد صلاح في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" بعد المباراة «إنه فوز جيد لنا - إنهم فريق صعب، نحن بحاجة إلى الفوز في كل مباراة الآن.. كنت أعلم أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتقي مع عدم وجود ماني وفيرمينو في الفريق، وأحاول فقط في كل مباراة مساعدة الفريق».





وعلق محمد صلاح على هدفه الثاني بمرمى وست هام «أنا أتدرب على إنهاء الكرات بقدمي اليمنى واليسرى، كانت كرة جميلة من شاكيري، اللمسة الأولى كانت جيدة والنهاية كانت جيدة.. لم أكن أتوقع أن تأتي الكرة كذلك، وأري أن أنسب الفضل لشاكيري، الكرة كان بالضبط عند قدمي».









وأضاف محمد صلاح عن تقنية الفيديو «أنا لا أحب تقنية حكم الفيديو المساعد. رأيي أنها تقتل متعة كرة القدم، لا أريد توقع علي غرامة، لكن رأيي في تقنية حكم الفيديو المساعد هو أنني لا أحبها».





واختتم محمد صلاح حديثه عن السباق على التتويج بالدوري «السيتي كانت تعاني في بداية الموسم، وبعد ذلك كافحنا، نحتاج فقط إلى الاستمرار في الفوز، وكان أسبوعًا كبيرًا بالنسبة لنا».



