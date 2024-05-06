صحيفة عبرية: انخفاض معدل الرحلات الجوية إلى إسرائيل في أبريل

أفاد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين أن حوالي 81.2 ألف زائر دخلوا إسرائيل في أبريل من هذا العام مقارنة بـ 378.9 ألف في أبريل 2023.

وتتأثر هذه الأرقام بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا للمكتب، وشهد شهر أبريل اضطرابات في السفر الجوي بعد الهجوم الضخم الذي شنته إيران بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وقصفت قوات الجيش الإسرائيلي، البرية والجوية والبحرية، البنية التحتية في قطاع غزة.

وغادر حوالي 640.4 ألف إسرائيلي إسرائيل في أبريل مقارنة بـ 867.7 ألف إسرائيلي غادروا في أبريل 2023. وسافر حوالي 542.5 (85%) من الذين غادروا عن طريق الجو، و97.5 ألف عن طريق البر، والباقي غادروا عن طريق البحر.