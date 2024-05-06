مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة برفح الفلسطينية

حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت مصر أن هذا العمل التصعيدي ينطوي على مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت مصر أنها ستواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.