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مرأة

بإطلالة جذابة.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:30 ص
أروى
أروى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أروي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت أروي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت قميصا أبيض ذا أكمام طويلة ولا يحمل أي نقوشات و نسقت معه بنطلونا مميزا أتسم بنقشة الكاروهات التي جمعت بين درجات اللون البني و هو أبرز صيحات موضة شتاء 2021.

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ظهرت أروى حافية القدمين، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة مما زاد من أناقتها، وقد حازت صورتها على إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.

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