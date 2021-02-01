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الأرصاد: الارتفاع فى درجات الحرارة مؤقت .. والعودة الخميس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:50 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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ريهام فيكتور
قالت الدكتور إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة منذ أمس العظمى على القاهرة 23 درجة مئوية ، ومن المتوقع اليوم وغدًا تصل إلى 25 درجة.

وأضافت " شاكر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الارتفاع أعلى من المعدلات من 3 إلى 4 درجات وبالتالى نشعر بالدفء تماما.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أننا نشعر بالدفء خاصة ساعات النهار وعند سطوع أشعة الشمس على فترة الظهيرة ، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض حتى تصل الصغرى ما بين 13 و 14 درجة مئوية 

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أننا مازلنا نشعر بالبرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر ، منوهة إلى أن  الارتفاع فى درجات الحرارة مؤقت هذه الفترة والانتهاء منها يوم الأربعاء القادم .

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه بداية من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض مرة أخرى  وتعوند لتسجبل  20 درجة العظمى على القاهرة ، لافتة إلى أنه لابد من الاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية .
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