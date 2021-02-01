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أخبار العالم

ألمانيا تسجل انخفاضا في إصابات ووفيات كورونا اليومية.. وتغيير في أولويات التطعيم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:30 ص
ألمانيا تسجل انخفاضا
ألمانيا تسجل انخفاضا في إصابات ووفيات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الأثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين،  ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و221971 بعد تسجيل 5608 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وأظهرت البيانات أيضا زيادة الوفيات بواقع 175 وفاة ليصل إجماليها في البلاد إلى 57120 وفاة.

ويعد ذلك انخفاضا كبيرا مقارنة بعدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق حيث تم رصد أكثر من 11 ألف إصابة و399 وفاة؛ وقد يرجع ذلك لانخفاض عدد الفحوصات التي أجريت من قبل السلطات.

ويعتزم وزير الصحة الألماني،  ينس سبان، تغيير قائمة أولويات التطعيم في ألمانيا.

ومن المقرر مناقشة العديد من القضايا، اليوم الاثنين، خلال قمة اللقاحات. نظرًا لأن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا توصي باللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية "استرازينيكا" للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا فقط، فإن حكومة برلين على وشك تعديل أولويات التطعيم الخاصة بها.

ففي هذه المرحلة، سيتم تطعيم الأفراد فوق 80 عامًا بشكل أساسي.

وقريبا، من المرجح أن تستخدم عمليات تسليم لقاح استرازينيكا لتطعيم موظفي المستشفى والقائمين على الرعاية والأشخاص المعاقين عقليا والأشخاص الذين يعانون من الخرف وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.

وفي بعض المستشفيات الألمانية، تم بالفعل تلقيح الأطباء والممرضات. 

وقال وزير الصحة لتلفزيون "زد دي إف" إن قانون التطعيم الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الثامن من فبراير.

ولكن مشكلة ألمانيا الرئيسية هي نقص اللقاح، وستبدأ استرازينيكا التسليم في وقت لاحق من هذا الأسبوع حتى منتصف فبراير، من المفترض أن تصل 1.5 مليون جرعة.

وقدمت الشركة الألمانية بيونتك وشريكتها الأمريكية فايزر بالفعل 3.3 مليون جرعة. ومن المفترض أن يتضاعف هذا الرقم حتى نهاية الشهر. كما سلمت موديرنا، شركة أمريكية أخرى، حوالي 63000 جرعة حتى الآن.
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