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أخبار البلد

معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية افتراضية لكوادر دولة الكونغو الديمقراطية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:50 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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في إطار جهود وزارة الخارجية لنقل الخبرات وبناء الكوادر في الدول الأفريقية الشقيقة، نَظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية الدورة التدريبية الافتراضية المُكثفة في مجالات أصول المراسم وتنمية المهارات الدبلوماسية، وذلك لـ 22 مُشاركًا من دولة الكونغو الديمقراطية خلال يومي 29 و30 يناير 2021، على أن يعقبها تنظيم دورة تدريبية افتراضية ثانية في مجالات تنظيم وإدارة المؤتمرات الدولية والافتراضية، وكذلك عن قواعد الاتيكيت. 

وأكد السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، أن انعقاد الدورة التدريبية يأتي في إطار دعم مصر للجنة الكونغولية المعنية برئاسة الاتحاد الأفريقي، موضحًا حرص معهد الدراسات الدبلوماسية على إعداد برنامج تدريبي متكامل وشامل للدورة، حيث تضمن التعريف بالمراسم الدبلوماسية والألقاب الرسمية، وكذلك المراسم الخاصة بالزيارات الرسمية وأنواعها المختلفة، وقواعد الأسبقيات والأقدميات، ومراسم الاجتماعات الرسمية ومراسم رفع وتنكيس الأعلام، وأيضًا الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، فضلًا عن تنظيم محاضرة تفاعلية عن تنمية المهارات الدبلوماسية ذات الصلة بمهارات التواصل الدبلوماسي، مع نقل خبرة مصر خلال إدارتها لرئاسة الاتحاد الأفريقي للجانب الكونغولي، وذلك لتعظيم الاستفادة من الدورة التدريبية. 

وتجدر الاشارة إلى أن البرنامج التدريبي المشار إليه تم بالتنسيق مع السفيرة سها الجندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وكذلك القطاعات المعنية بديوان عام وزارة الخارجية، وبتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. 
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