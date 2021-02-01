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استشاري نفسي : السيدات أكثر عرضة للاكتئاب عن الرجال |شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:39 ص
الدكتورة نجلا نجيب
الدكتورة نجلا نجيب
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة نجلا نجيب ، استشاري الطب النفسي ، إن المشاكل النفسية ، لا تعني أن الشخص مصاب بمرض نفسي ، مؤكدة أنه لا يوجد شخص لم يعاني ، من قبل من مشكلة نفسية .

وأضافت الدكتورة نجلا نجسب ، خلال لقائها في برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن السيدات أكثر عرضة من الاكتئاب عن الرجال ، متابعة : " الست مشاعرها بتتحكم فيها وده سبب الاكتئاب " .

وأشارت إلى أن المجتمع يحكم الرجل ، في اظهار مشاعره ، بحجة أنه يجب أن يكون صلبا أكثر من المرأه ، مما يجعله يظهر هذا الضغط العصبي في الادمان وعادات سيئة أخرى .

ولفتت إلى أن السيدات تتعرضن لمشكلات كثيرة ، واضطرابات القلق ، وتحمل أعباء كثيرة ، مما قد يكون سببا في الاكتئاب .

وفي سياق أخر ، تابعت أن هناك بعض التمارين التي تساعد على تهدئة الأجهزة الداخلية للجسم ، والتخلص من اكتئاب كورونا ، أو غيرها .

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