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رياضة

الجمهور يوجه رسائل مهمة للاعبي الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني- احمد بيسو
عاد النادي الأهلي لكأس العالم للأندية، مرة أخرى بعد غياب سبع سنوات، ليواجه هذه المرة في المباراة الافتتاحية نظيره الدحيل القطري، مُستضيف البطولة، يوم الخميس القادم. 

وقد بدا حماس عالى على مشجعي الأهلي منتظرين أداء قوى منه في كأس العالم للأندية ، وتجولت عدسة صدى البلد في الشوارع المصرية لتتفاعل مع الجمهور قبل بدء المباراة.

وقال أحمد على ، إن الجماهير منتظرة أداء مميز من الأهلى في المباراة، والأهم أن يصلوا لنتيجة مُرضية أكثر من الوصول لكأس العالم ، لأنه في النهاية يحاسب كل لاعب على أدائه في الملعب ، والجماهير ترى مجهود اللاعبين.

وأكمل عبدالله محمد ، أن كل المصريين من جماهير الأهلي والزمالك منتظرين المباراه ، ومشجعين الفريق الأحمر بحيادية ،مضيفًا أنه لا داعي للتعصب بين مشجعي الفريقين في هذا التوقيت لأن الأهلي سوف يلعب بإسم مصر.

وأضاف سامر نبيل متوقعًا من "قفشة" أن يحصل على جول مميز في المباراة ونتيجة نهائية ٢/٠ لصالح الأهلي،وأوضح أن الدحيل القطرى سوف يكون خصم قوى ولكن ستظهر الخبرة والحرفة في النهاية على أرض الملعب.
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