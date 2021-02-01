محافظ بني سويف: حصول كلية الطب على الجودة والاعتماد يدعم دورها الأكاديمي والبحثي





هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور عاطف مرسي عميدة كلية الطب البشري ، وذلك لحصول الكلية على الجودة والاعتماد ، بحسب قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشأن الكلية بعد أن استوفت المعايير القومية القياسية.





وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير لكل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والباحثين الذين ساهموا بشكل رئيس في حصول الكلية على الجودة والاعتماد ، بإشراف من عميد الكلية الحالي "د.عاطف مرسي " والعمداء السابقين في سلسلة من الجهود المتواصلة وتحت قيادة رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن ، لاسيما وأنه كان من أبرز عمداء الكلية قبل توليه مسئولية الجامعة.





حيث أعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بمواصلة جامعة بني سويف تفوقها وتميزها في مختلف المجالات العلمية والبحثية وذلك على المستويين المحلي والدولي ، وذلك ما يؤكد على تميز منظومة العمل والبحث العلمي بالجامعة في شتى التخصصات العلمية ، وأن الجامعة تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو الريادة العلمية ، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على المحافظة ويكمل سلسلة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة في كافة المناحي التي ترعاها القيادة السياسية وتواصل الحكومة جهود تنفيذها.



