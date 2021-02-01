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أخبار العالم

جانتس: منع إيران من امتلاك سلاح نووي مصلحة إقليمية ودولية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن منع طهران من الحصول على سلاح نووي يعد مصلحة إقليمية ودولية، داعيا من جهة أخرى الفلسطينيين إلى حوار مباشر.

وأضاف جانتس،في حديث تلفزيوني،أن إيران دولة شغوفة بتطوير قدراتها النووية من نواح عسكرية، وإذا وصلت إلى ذلك ستشكل مشكلة دولية، وستكون مشكلة للمنطقة أيضا، وبالتالي تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، أعتقد أن التعامل معها يجب أن يكون على مستوى دولي وبمشاركة القوى العظمى".

وأوضح أن إيران تشكل تهديدا على دول الخليج، وتمثل تحديا لإسرائيل، مشيرا إلى أنها إذا امتلكت سلاحا نوويا ستفتح الباب أمام "التسلح النووي" في المنطقة، حسب قوله.

من جهة أخرى، قال جانتس إنه شخصيا سيكون سعيدا بلقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو أي مسؤول كبير آخر في القيادة الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن المحادثات المباشرة بين الطرفين ستؤدي إلى تفاهم أفضل.

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