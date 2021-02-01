ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

دعوى أمام مجلس الدولة لإلزام الوزراء السابقين والحاليين بنشر الذمة المالية بالجريدة الرسمية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد زهير
أقام عبدالرحمن عوف المحامى ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور .

أختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية  ،كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.

وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى .

وتابعت أن ، مصر قامت بثورة أجتماعية و أقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ،وذلك على نحو يحقق نمو اقتصادى واسع من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضحت الدعوى ، أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وتشهد مصر ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة .

واشار أن المادة ١٦٦ من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى تطالب الفيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد الدولة المصرية لـ 21 فبراير

تأجيل دعوى تطالب ببطلان التصالح مع أباطرة صمامات القلب

القضاء الإدارى: عدم قبول دعوى علاء عبدالفتاح لإدخال وسائل اتصال لمحبسه

إحالة دعوى وقف إلقاء المخلفات في نهر النيل للمفوضين

«القضاء الإدارى» توقف دعوى تحديد هامش ربح للسلع لمدة شهر

ترشيحاتنا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت

بسبب كورونا.. توجيه مهم من السديس لـ القائمين على شؤون المسجدين الحرام والنبوي

بعد ضمه رسميا.. أول طلب لـ إيهاب جلال من باسم مرسي في المقاصة

بدء صرف معاشات فبراير.. من هم المستحقون حال وفاة صاحب المعاش

بالصدفة.. سيدة تلتقط صورة لزوجها أثناء هجوم سمكة قرش عليه

شوبير: انتهى عصر الأزمات فى الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

ألم إيجابي .. دراسة توضح أعراض تؤكد فعالية لقاح كورونا في جسمك

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور