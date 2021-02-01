تجديد حبس المتهمين بحرق وجه طبيب المنشاوي بطنطا بـ "مياه النار" 15 يوما

قرر المستشار أحمد الشافعي رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الاثنين تجديد حبس "3 بلطجية، وسيدة، وطبيب" في واقعة الاعتداء علي مدير مستشفي المنشاوي بطنطا، 15 أيام علي ذمة التحقيقات. نيابةالاثنين









كما استندت النيابة العامة في إثبات الوقائع لاعترافات المتهمين الذي بينهم طبيب شغل منصب مدير مستشفي المنشاوي الأسبق وسكرتيره عيادته الخاصه و3 بلطجية، وسماع أقوال شهود عيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، كما تم إخطار نقابة الأطباء والجهات المعنية.





وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ يفيد بإلقاء مجهولين مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه.





وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بقيام شخصين مجهولين، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار"، على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.





وبتقنين الإجراءات الأمنية وبتفريغ كاميرات بمحيط محل وقوع الحادث تم تحديد هوية 3 بلطجية مرتكبي الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مواد حارقة.





وأوضحت مصادر أمنية، أن التحريات كشفت عن تورط الدكتور متولي أبورية، مدير مستشفي المنشاوي الأسبق ورئيس قسم الجراحة الحالي، بتحريض سكرتيرة عيادته الخاصه، لجلب البلطجية الثلاثة، وشراء مواد كاويه "ميه نار" للاعتداء الطبيب المذكور .





وأشارت المصادر الأمنية أن المتهمين هم "ج. ا. م" 27 سنه عاطل مقيم مركز طنطا ولها معلومات مسجله سرقة ومخدرات و " و. م. ا" 45 سنه عاطل مقيم مركز طنطا و " ر. ع. ا" 44 سنه عاطل وله معلومات و" م. ا. م" طبيب استشاري و "ه. ا. ح" دبلوم وسكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم.





وأفادت التحريات الأمنية بفريق البحث الجنائي أنه كان هناك اتفاق على مبلغ مالى قدرة ١٠ آلاف جنية للتنفيذ تم استلام ٣ آلاف منهم قبل تنفيذ الجريمة.





وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا تنفيذها قبلها بيوم ولكن فشلت المحاولة موضحا أن يوم التنفيذ حضر المتهم الرئيسي عند عيادة المجني عليه وأبلغه أنه السايس وعند فتحه شباك السيارة ألقي عليه ميه النار علي وجهه وأصابه بجروح وحروق من الدرجة الأولي والثانية والقرحة بالعين اليسرى.





وبمواجهة المتهمين الخمسة اعترفوا بداية من الأول حتي الخامس بارتكاب الواقعة وإحداث عاهة بالمجني عليه؛ بسبب خلافات سابقة بين الطبيبين المشار إليهما.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت حبس المتهمين للمرة الثانية 15 يوما.





أكد الدكتور محمد جابر مدير مستشفي المنشاوي بطنطا والمعتدي عليه من جهة بلطجية برش وجهه بمية النار في تصريحات صحفية "سآخذ حقي بالقانون أمام النيابة والقضاء وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدوا عليا عقب خروجي يوم الأربعاء من عيادتي بطنطا حيث فوجئت ببلطجية يرشون مياه النار في وجهي وفقدت الوعي والتركيز بعدها" .





وتابع الطبيب بقوله " شكرا لكل من ساندني ودعمني من أول وزيره الصحة ومحافظ الغربية وزملائي بقسم الحروق بكفرالزيات وسأعيد واخلص في عملي من أجل المرضي عقب شفائي بإذن الله" .



