مصرع صاحب ورشة لحام فى حادث تصادم على طريق المنصورة - شربين

لقي صاحب ورشة لحام ، مسن ، مصرعة ، أثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي علي طريق( المنصورة - شربين ) بمحافظة الدقهلية



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول رزق عیسی رزق حنا "٦٣ عاما ، صاحب ورشة لحام ، ومقيم بندر شربین مصابا بكدمة شديدة بالراس واشتباه مابعد الارتجاج وتوفي عقب وصوله إدعاء حادث طريق.

انتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤال نجله المدعو "مايكل رزق عیسی رزق " ۳٥ عاما ، صاحب ورشة خراطة ، ومقيم منطقة " مدينة السلام " دائرة قسم ثان المنصورة



قرر أنه أثناء قيادة والده السيارة خاصته رقم د ا ع ٩۲۱۳ ، ملاکی على طريق المنصورة - شربين وأمام قرية " الحطبة " دائرة المركز فوجئ بقيام قائد جرار زراعی مجهول بالدوران أمامه من احدى الفتحات المرورية بالطريق مما ادى الى اصطدامه بالجرار الزراعي من الجانب الأيمن ، وحدثت إصابته التي أودت بحياته واتهم قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۸۱۱ سنة ٢٠٢١ جنح مركز شربين ، وجاري إستكمال الفحص وتحديد الجرار الزراعي وضبطه وقائده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .