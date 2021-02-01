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حوادث

مصرع صاحب ورشة لحام فى حادث تصادم على طريق المنصورة - شربين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:35 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي صاحب ورشة لحام  ، مسن ، مصرعة ، أثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي علي طريق( المنصورة - شربين ) بمحافظة الدقهلية .

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول  رزق عیسی رزق حنا "٦٣ عاما ، صاحب ورشة لحام ، ومقيم بندر شربین مصابا بكدمة شديدة بالراس واشتباه مابعد الارتجاج وتوفي عقب وصوله إدعاء حادث طريق.
 
انتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤال نجله المدعو  "مايكل رزق عیسی رزق " ۳٥ عاما ، صاحب ورشة خراطة ، ومقيم منطقة " مدينة السلام " دائرة قسم ثان المنصورة

قرر أنه أثناء قيادة والده السيارة خاصته رقم د ا ع ٩۲۱۳ ، ملاکی على طريق المنصورة - شربين  وأمام قرية " الحطبة " دائرة المركز  فوجئ  بقيام قائد جرار زراعی مجهول بالدوران أمامه من احدى الفتحات المرورية بالطريق مما ادى الى اصطدامه بالجرار الزراعي من الجانب الأيمن ، وحدثت إصابته التي أودت بحياته واتهم قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۸۱۱  سنة ٢٠٢١ جنح مركز شربين ، وجاري إستكمال الفحص وتحديد الجرار الزراعي وضبطه وقائده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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