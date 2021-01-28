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حوادث

ضبط محامٍ يتاجر في الهيروين بالمنصورة

الخميس 28/يناير/2021 - 03:20 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة " شرق الدلتا " من ضبط محامي  من المنصورة ، يقوم ببيع المخدرات وبحوزته ١٤ لفافة لجوهر الهيروين قبل قيامه ببيعها وتوزيعها علي عملائه .

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية  ، يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طلخا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " يتضمن ضبط "  عفيفي م. ع. ع " ۳۸ سنة ، محامي ، ومقيم شارع " بورسعيد " دائرة قسم أول المنصورة وذلك حال تواجده على طريق ( طلخا - شربين ) بالقرب من "كافيه الكرنك"  بندر طلخا وبحوزته عدد " 14 " لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر مبلغ مالي ۳۷۰ جنبها ، عد ۲ هاتف محمول ، سلاح أبيض " سكين "

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصاله بعملائه ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس . تم إخطار نقابة المحامين بالدقهلية .. 

 قيد المحضر برقم ٩٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز طلخا ، وجار العرض على النيابة العامة.
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