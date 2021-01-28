مصرع فلاح فى ظروف غامضة بإحدى قرى ميت سلسيل بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على جثة فلاح متوفى فى ظروف غامضة داخل منزلة بقرية اللطايفة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.





ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من محمد . م . م . ع ٣٩ عاما فلاح ومقيم قرية اللطايفة التابعة للمركز بوفاة شقيقه السيد ٣٦ عاما فلاح.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول بعقار مكون من طابقين ومسجى على ظهره بسرير حجرة النوم ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به أى إصابات ظاهرية وتبين سلامة جميع النوافذ والأبواب.





وبسؤال المبلغ قرر أن شقيقه يقيم بمفرده ويعانى من حالة نفسية لمروره بضائقة مالية، كما أنه كان يعانى من أمراض عصبية ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.





وانتقلت النيابة التى عاينت الجثمان وأمرت بنقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وورد تقرير مفتش الصحة والذى أوضح أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتتفسية والجثة يفوح منها رائحة سم شديد ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان كما كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

