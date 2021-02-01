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اقتصاد

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ 27.1 مليار دولار في 11 شهرا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:29 م
تحويلات المصريين
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
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محمد يحيي
أعلن البنك  المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي بقيمة وصلت لـ27,1 مليار دولار مقارنة بـ 24.2 مليار بنفس الفترة من العام السابق له بمعدل زيادة قدره 11.9% وبقيمة تقترب من 3 مليارات دولار.

وكشف البنك المركزي المصري في تقرير له عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نوفمبر الماضي بقيمة 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الأسبق بنسبة نمو تقترب من 28%.


وقال البنك إن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أكتوبر من العام الماضي سجلت ارتفاعا بمعدل 262.9 مليون دولار  إذ وصلت وقتها لـ 2.9 مليار دولار.
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