ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ 27.1 مليار دولار في 11 شهرا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي بقيمة وصلت لـ27,1 مليار دولار مقارنة بـ 24.2 مليار بنفس الفترة من العام السابق له بمعدل زيادة قدره 11.9% وبقيمة تقترب من 3 مليارات دولار.





وكشف البنك المركزي المصري في تقرير له عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نوفمبر الماضي بقيمة 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الأسبق بنسبة نمو تقترب من 28%.







