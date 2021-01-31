البنك المركزي: تراجع صافى احتياطى مصر من الذهب إلى 4.4 مليار دولار خلال سبتمبر 2020

تراجع صافي احتياطي مصر من الذهب بنهاية سبتمبر الماضي إلي 4.4 مليار دولار بعد أن كان 4.52 مليار دولار في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 4.51 مليار دولار في يوليو السابق لهما.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الاحتياطي الرسمي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلي 38.431 مليار دولار مقابل 38.4 مليار دولار في يولوي السابق له ومقارنة بـ 38.21 مليار دولار في يوليو 2020.
قال البنك المركزي إن الاحتياطي من العملات الأجنبية لمصر قد سجل 33.9 مليار دولر بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 33.64 مليار دولار في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 33.51 مليار دولار في يوليو 2020.
وذكر البنك إن الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية احتياجات البلاد من السلع والوادات السلعثة لمدة تجاوز الـ7 شهور .