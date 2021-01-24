البنك المركزي: 2.73 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية بالبنوك في أغسطس الماضي

ارتفعت جملة محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلى 2.73 تريليون جنيه بعد أن كانت 2.7 تريليون جنيه في يوليو السابق له مقارنة بـ 2.622 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.









وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وصول محفظة الأوراق المالية للقطاع الحكومي بقيمة 2.603 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.53 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في يونيو 2020.

















وقال التقرير إن محفظة الأوراق المالية لقطاع الأعمال العام بلغت 340 مليون جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 300 مليونا في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ255 مليون جنيه في يونيو 2020.









ووصلت الأوراق المالية لقطاع الأعمال الخاص إلى 108.43 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 107.33 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 106 مليار جنيه في يونيو 2020.









وسجلت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخارجي نحو 16 مليار جنيه في أغسطس ويوليو الماضيين و16.105 مليار جنيه في يونيو 2020.