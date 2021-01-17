تحليل| البنك المركزي: 21.02 مليار جنيه أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك

تحسنت مستويات جملة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلي 21.02 مليار جنيه بعد أن كانت 21.51 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 20.744 مليار جنيه في يونيو 2020.
وقال تقرير أصدره البنك المركزي المصري إن حجم الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك من الحكومة وصل لــ 5.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 5.531 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 4.9 مليار في يونيو 2020.
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كانت تلك الأرصدة من الكمبيالات بالعملة المحلية بلغت 5.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 5.531 مليار جنيه في يوليو السابق و 4.864 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وعلي نفس السياق وصلت أرصدة الكمبيالات للعملاء من خارج الحكومة إلي 15.221 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 16 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ15.9 مليار جنيه في يونيو 2020.
بلغت أرصدة الكمبيالات بالعملة المحلية للعملاء من غير الحكومة إلي 12.623 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 13.11 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ12.832 مليار جنيه في يونيو 2020.