تحليل| البنك المركزي: 21.02 مليار جنيه أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك





وقال تقرير أصدره البنك المركزي المصري إن حجم الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك من الحكومة وصل لــ 5.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 5.531 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 4.9 مليار في يونيو 2020.





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كانت تلك الأرصدة من الكمبيالات بالعملة المحلية بلغت 5.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 5.531 مليار جنيه في يوليو السابق و 4.864 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.





وعلي نفس السياق وصلت أرصدة الكمبيالات للعملاء من خارج الحكومة إلي 15.221 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 16 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ15.9 مليار جنيه في يونيو 2020.



