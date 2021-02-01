ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زيادة المرتبات والمعاشات والتموين.. برنامج وزير المالية أمام مجلس النواب بالأرقام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:47 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
Advertisements
أحمد أيمن
"زيادة المرتبات والمعاشات، نتائج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق فائض أولي ورفع معدلات النمو، السيطرة على عجز الموازنة ومواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد"، كانت تلك أبرز العناوين التي استعرض وزير المالية محمد معيط، من خلالها العديد من الأرقام المُبشرة للاقتصاد المصري في بيانه أمام مجلس النواب، استكمالا لجلسات للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

وجاءت أهم وأبرز تصريحات معيط في الجلسة العامة للبرلمان كالآتي:

- الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معددلات النمو وزيادة فرص التشغيل وانضباط المالية العامة للدولة وحدوث فائض أولي 2% سنويا. 

- الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة  2019/2020، رغم جائحة كورونا، لتصبح مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي.

- العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي.

- زيادة حجم الايرادات بنسبة 16% كمعدل نمو فى ظل جائحة كورونا، مقارنة بالنصف الاول من العام المالى السابق، الذى لم يكن به كورونا.

- زادت مصروفاتنا بنسبة 10% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الإجتماعية فى ظل أزمة كورونا.

- تحقيق معدل نمو بنحو 3.6%، وهو معدل إيجابي حيث حصلنا على المركز الثاني عالميا بين الدول الناشئة، ولولا كورونا لحققنا نمو 6% أو أكثر. 

- العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي انخفض إلى 11% عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 إلى 9.2%. 

- العجز قبل جائحة كورونا وصل إلى نسبة 8.2 بالمائة مع أن المستهدف كان 8.4 %، وهو الأمر الذي يؤكد اننا اصبحنا في المسار الصحيح.

- منذ عامين والايرادات تغطي المصروفات ونحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.

- تحويل الفائض المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، حيث انخفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه. 

- إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.

- وزارة المالية خصصت 260 مليار جنية لصناديق المعاشات، ومن المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنيه.

- مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18% في عامين فقط.

- الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل الي 862 مليار جنيه بعد أن كانت في عام  2014-2015 قد وصلت الي 253 مليار جنيه.

- نتوقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلي يصل إلى نحو 8.7% من الناتج المحلي ومستوى دين في حدود 88% من الناتج المحلي الإجمالي. 

- نستهدف تقليص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو 5.6% خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱، وإلى نحو 3.5٪ خلال العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲، ثم إلى نحو 6.74% خلال العام المالي 2024/2023.

- مصر من أوائل الدول التي طبقت التأمين الصحي عام 64 ولكن التأمين لم يستطع الاستمرار في تطبيقه خلال السنوات الأخيرة الماضية.

- لدينا العديد من الالتزامات في الموازنة ومنها دعم صناديق المعاشات حيث وجهت الدولة العام الحالي 170 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلي 181 مليار جنية العام المالي الجديد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فعلتها مصر.. وزير المالية: مشوفناش دولة حققت فائض أولي بميزانيتها في ظل كورونا

وزير المالية: مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

وزير المالية: الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيه

وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا وبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير

وزير المالية: الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020

وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة انخفض مرتين في 2017 و2019

ترشيحاتنا

دولة جديدة ذات أغلبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وزيرة التضامن: إعفاء المسنين فوق الـ70 سنة من رسوم المواصلات العامة و50% لمن بلغوا الـ65 سنة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

بعد ضمه رسميا.. أول طلب لـ إيهاب جلال من باسم مرسي في المقاصة

صفقة بيراميدز الجديدة يشارك في أول تدريب استعدادا لمواجهة فريقه السابق

خاص .. أول رد من شقيقة أحمد زكى بعد قرار تأييد الحكم لها بملكية مقتنياته

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

النائب العام يأمر بإحالة قذافي فراج المتهم بقتل 4 عمدا بالإسكندرية والجيزة للجنايات

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نورهان منصور تثير الجدل بأنوثتها

عاشقة وغلبانة والنبي.. حكاية سيارة جمعت بين رشدى أباظة والشحرورة | صور

نشرة الصحة والمرأة: دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا.. 4 أبراج لا تثق فى مواليدها