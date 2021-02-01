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أخبار البلد

تكريم مسعف نجح في إنقاذ حياة لاعب ابتلع لسانه.. تفاصيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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محمد غالي
كرم الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، اليوم، المسعف محمود محمد إسماعيل، مشرف هيئة الإسعاف ببني سويف، بعد نجاحة في إنقاذ حياة لاعب كرة قدم، أوشك علي الموت جراء ابتلاع لسانه أثناء مباراة كرة قدم بين فريقي اهناسيا وابوكساة بدوري القسم الثالث.

وأثنى جاد، على أداء المسعف وتصرفه بشكل سريع وهادئ في إنقاذ حياة اللاعب الذي كاد يلفظ أنفاسه لولا التدخل الحاسم من قبل المسعف وطاقم الإسعاف الذي تواجد بأرضية الملعب وسارع فورا لإفاقة اللاعب ونقله إلي المستشفي. 

وأبدي المسعف اعتزازه بانتمائه لهيئة الإسعاف التي دعمته علميا وفنيا ودراسيا خاصة بعد حصوله علي شهادة الزمالة في مجال الإسعاف والتي أهلته لمواجهة تلك المواقف الحرجة.
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