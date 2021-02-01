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برلمان

وزيرة التضامن تكشف حقيقة قطع معاش المرأة المطلقة.. تفاصيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:14 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
ردت نيفين القباج وزيرة التضامن، على بعض ملاحظات النواب، قائلة إنها ترفض بعض هذه الملاحظات من منطلق أنها قد لا تكون من اختصاصات وزاراتها، معربة عن تعجبها من طلب بعض النواب بإعطاء بعض المهن إعانات ومعاشات رغم أنها مهن عاملة تعمل ولها دور كبير في سوق العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة جاهزة لتقديم القروض لأصحاب المهن وعلى استعداد لمساعدتهم من أجل القضاء على البطالة وتحقيق سوق عمل للصالح العام.

ونفت أن يكون هناك قطع لمعاش المرأة المطلقة، مؤكدة أنه منذ زمن بعيد ويتم العمل بهذا المبدأ بعيدا عن أي قرارات.

ولفتت القباج إلى أن لدى الوزارة رغبة في تعزيز العمل بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة.

وتعهدت بالرد على ملاحظات النواب خلال اللجان المختصة بالمجلس، مشددة على تقديرها واحترامها لكافة الآراء والملاحظات وأنها ستستمر في التعاون والتنسيق مع المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الجلسة، طالبت الوزيرة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الحديث عن أزمة المعاشات والتي كانت محل إثارة بين النواب حيث قال عوض إن التيسير في عملية منح معاش مبكر، يشكل خطرا على نظام التأمينات. 

وأضاف قائلا: "لا توجد دولة فى العالم، بها شخص لديه 50 سنة وفي سن العمل ويحصل على معاش"، مؤكدا أن تطبيق المعاش المبكر تسبب فى عدة مشكلات، أبرزها حصول الفرد على المعاش عند سن الـ50 عاما أو قبل هذه السن، برغم أن الدراسات الاكتوارية للنظام حددت الحصول على المعاش عند سن الستين.

وأشار إلى أنه نظرا لهذه المشكلة كان لا بد من وقفة لوضع ضوابط عادلة للمعاش المبكر، موضحا أن قانون 148 لسنة 2019 "قانون المعاشات الجديد" وضع شروطا محددة لصرف المعاشات، ومن تتوافر فيه الشروط سيصرف، ومن لن تتوافر فيه الشروط سيؤجل صرف المعاش سن الـ60.
كما دعت وزيرة التضامن جميع النواب للبحث والدراسة في هذه الأزمة، مؤكدة أن ستعمل مع المجلس وكل الخبراء من أجل الصالح العام.

وقدمت الوزيرة القباج اعتذارها عن أي إساءة من قبل أي موظف تابع لوزارتها خلال التعامل مع المواطنين، مؤكدة أنها ستقوم محاسبة أي موظف لا يقوم بدوره رغم أنها تعلم أن الموظفين في الوزارة يعانون من ضغوط نظرا لعدم وجود تعيينات جديدة.

وكشفت أن كل المتضررين من السيول تم صرف تعويضات لهم، منوها إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل مع أزمة كورونا وتداعياتها.

وأعربت عن دعم الوزارة لكل من يساهم في المساعدة في فتح حضانات جديدة للأطفال، مؤكدة أن الوزارة مع كل جهد برلماني في هذا الشأن.

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