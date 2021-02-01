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العميد خالد عكاشة: المنتدى العربي الاستخباري يساهم في تلافي مشاكل الـ 10 سنوات الماضية ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:32 م
صدى البلد
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محمود محسن
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن المنتدى العربي الاستخباراتى سيكون مقره بالقاهرة، مؤكدا أنه سيكون عبارة عن ممثلين عن أجهزة المخابرات بالدول العربية ويضع الإطار العام للعمل الاستخباراتي بين الدول العربية.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، أنه سيتم عقد مجموعة من الملفات والقضايا الهامة التى ستكون بحث مشترك بين كافة الدول العربية.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن هناك تهديدات للمنطقة العربية، مؤكدا أن ذلك كان واضحًا على مدار 10 سنوات ماضية، مؤكدا أن المنتدى سيعمل على تلافي ذلك خلال العقود القادمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، شاركوا اليوم في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخبارى بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورحب الرئيس السيسي بالحضور، وألقى كلمة "عبر الفيديو كونفرانس" خلال الافتتاح، أكد خلالها أهمية العمل الاستخباري العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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