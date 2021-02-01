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رئيس اتحاد اليد يرد على ادعاء تسمم منتخب سلوفينيا: أقاموا في فنادق 5 نجوم والعالم أشاد بالتنظيم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:18 م
كاس العالم لكرة اليد
كاس العالم لكرة اليد
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هاني حسين
علق هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد،  على ادعاء منتخب سلوفينيا بتسمم لاعبيه في مونديال اليد قائلا،: "من يعاني من هذه الشكوى عليه أن  يقدم الشكوى قبل مباراة منتخب مصر وليس بعدها مباشرة".

وأضاف هشام نصر في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "مصر من الدول القليلة التي وفرت إقامة المنتخبات في فنادق 5 نجوم في البطولات التي تقوم بتنظيمها".

وتابع هشام نصر: "الفنادق التي أقامت فيها المنتخبات عالمية ونظام التغذية للمنتخبات في الفنادق للمنتخبات المقيمة «اوبن بوفيه» ولماذا لم يقدم أي منتخب آخر شكوى من الطعام إلا منتخب سلوفينيا".

وأكمل هشام نصر: "بعثة منتخب الدنمارك أكدت أنه لا يوجد أي شكوى من نظام التغذية في الفندق القيمة فيهما ودول العالم كلها أشاد بالتنظيم في مصر".

وتابع هشام نصر: "هل يوجد ناس عندها تسمم وتقطع تيشيرت لاعبي منتخبات مصر والاتحاد الدولي لكرة اليد رد على سلوفينيا وأكد أنه تم إجراء تفتيش في الفنادق وتم التأكد من سلامة الأغذية".

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