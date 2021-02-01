مستشار وزيرة الصحة: إضافة أدوية جديدة إلى بروتوكول علاج كورونا..فيديو

قالت الدكتور نهى عاصم ، مستشار وزير الصحة للأبحاث الإكلينيكية: إن وزارة الصحة ترصد بيانات المصابين وأعداد الإصابات وتحورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبعد رصد التحورات وجب أن يتم مراجعة بروتوكول علاج المصابين بالفيروس من أجل إضافة بعض الأدوية.





وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه سيتم الإعلان عن التغيرات في بروتوكول العلاج الخاص بكورونا بشكل محدد الفترة المقبلة.





وتابعت: بدأت اللجان العلمية في التخصصات المختلفة تعمل معًا ليتم التنسيق بين لجنة كورونا ولجنة الأمراض المزمنة ويوجد تأثير لكورونا على أصحاب الأمراض المزمنة في العالم كله وليس في مصر فقط، وتدرس وزارة الصحة هذا الأمر وتمتلك مصر حاليا بيانات دقيقة عن حالة المواطنين الصحية من خلال حملة 100 مليون صحة.



