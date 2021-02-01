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أستاذ انتشار أوبئة: السيطرة على فيروس نيباه أسهل من كورونا لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:52 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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محمد القاضي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه لا توجد إصابات بفيروس "نيباه" فى مصر حتى الآن.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يُنشر حاليا مجرد تقارير تحذيرية من الفيروس، موضحا أن فيروس نيباه ينتقل عن طريق الخفافيش، وتحديدا خفاش الفاكهة.

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلي أن الفيروس ينتقل عن طريق تناول الفاكهة التي تعرض لها الخفاش، أو عن طريق الحيوانات الوسيطة مثل الخنازير والأحصنة.

وأوضح أن أعراض فيروس نيباه حادة وتشبه أعراض الإنفلونزا، وتصيب خلايا المخ، وتؤدي إلي 75% من الوفيات، لافتا إلي أن فيروس نيباه ليس جديدا، لكنه فيروس قديم، وهو من ضمن الأوبئة الأكبر خطورة علي مستوي العالم طبقيا لتصنيفات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن السيطرة علي فيروس نيباه سهلة، معقبا "أي فيروس يؤدي إلى حالات وفاة عالية تصبح السيطرة عليه أسهل"، مشيرا إلى أن السيطرة على فيروس نيباه تكمن في أن هناك كائنا وسيطا وهو التعامل مع كائنات أو حيوانات مصابة، وذلك عن طريق عمل عزل للمنطقة ومنع التعامل مع الحيوانات، أو عن طريق غسل الفاكهة.

وأكد أن انتقال فيروس نيباه بين الأفراد صعب وليس مثل فيروس كورونا، لذلك العدوى والانتشار قليلة عكس فيروس كورونا.

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