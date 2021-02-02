بشرى سارة من المستشفيات الجامعية حول إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن محنة فيروس كورونا أعطت الكثير من المنح علي مستوي التكامل والرؤى والاستخدام الأمثل لموارد الدولة.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأعداد التي يتم حجزها في مستشفيات العزل الجامعي انخفضت بنسبة كبيرة.





وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلي أن نسب الإشغال في الأقسام الداخلية للمستشفيات لا تزيد عن 20%، أما نسبة الإشغال في العنايات المركزة لا تزيد 30%.





وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن أعداد الإصابات انخفضت بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، معقبا: «الأعداد بتقل بقالها 10 أيام وإحنا شايفين ده علي أرض الواقع».