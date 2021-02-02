مسئول بـ الأهلي لـ عمرو أديب: تشجيعك لنا خطوة للتغيير.. والأخير: الزمالك عالمي وأول الدوري

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تعليقا على مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، إنه يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعثة النادي متواجدة في الفندق ولا يخرج او يدخل احد.





وأضاف طارق قنديل في تصريحات تليفزيونية في برنامج " الحكاية " على قناة " إم بي سي مصر"، أن جماهيرا كثيرة من النادي الأهلي كانت في استقبال لاعبي النادي فور الوصول إلى الدوحة.





وتابع طارق قنديل:" لا يسمح بأي زيارات من خارج الفندق لبعثة النادي الأهلي بداخله، وغير مسموح لنا بالخروج من الفندق إلا للملعب لخوض التدريبات فقط ".





واكمل طارق قنديل:" هناك انضباط كامل ولاعبي النادي على علم بانهم في بطولة كبيرة "، مضيفا:" تفكير بعثة النادي الأهلي في مباراة يوم الخميس امام الدحيل ولا نفكر في الخطوة التي تليها ".



