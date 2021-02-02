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أخبار العالم

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة حول وفاة مارادونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:09 ص
مارادونا
مارادونا
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قسم الخارجي
انتشر تسجيل صوتي جديد صادم، لطبيب الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييجو أرماندو مارادونا، ليلة وفاته، يكشف عن تفاصيل جديدة. 

ونشرت صحيفة "Infobae" الأرجنتينية مكالمة صادمة بين  ليوبالدو لوكي طبيب الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، ومعالجته النفسية أوجوستينا كوساشيف وكيف تعاملا مع توقف قلبه.

ويظهر في التسجيل تحدث ليوبولدو لوكي بطريقة غير لائقة قبل وفاة أسطورة نابولي الإيطالي بدقائق معدودة.

وقال لوكي، طبيب الأعصاب الخاص بمارادونا، والذي أجرى له جراحة في رأسه قبل وفاته، خلال محادثات له مع المعالجة النفسية أجوستينا كوساشيف للأسطورة الأرجنتينية وقتها "هذا الرجل البدين سيموت، يبدو أنه يعاني من سكتة قلبية، ليس لدي فكرة عما فعله، ولكني ذاهب لهناك".

وكان لوكي اتهم بتهمة القتل العمد في قضية وفاة مارادونا، وذلك عقب تأخره عن تقديم الدعم له.
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