لتعزيز صدارته للدوري الممتاز.. تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وحكام اللقاء

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق غزل المحلة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بإستاد المحلة، في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز .





ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري الممتاز، وتوسيع الفارق مع منافسه الأهلي والذي يغيب عن الجولتين القادمتين لمشاركته في مونديال الأندية، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين، وبفارق نقطتين عن الاهلي صاحب المركز الثاني، وفي حال تحقيق الزمالك الفوز اليوم على المحلة سيزيد الفارق إلى خمس نقاط.





واختار البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك 21 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة.





وضم التشكيل كلا من:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.





خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، ياسين مرعي، حازم إمام، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد.





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، اشرف بنشرقي.





خط الهجوم: أسامة فيصل، سيف فاروق جعفر.





ويغيب عن القائمة كل من حمزة المثلوثي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، وشهدت القائمة تواجد ثنائي شاب في خط الهجوم.





وشهدت القائمة غياب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم الزمالك الثلاثي أيمن حفني، مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.





على الجانب الآخر يدخل غزل المحلة المباراة وهدفه الخروج بنتيجة ايجابية امام الزمالك ولو بنقطة على أقل تقدير لتحسين موقفه في جدول الدوري حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من ،حيث حقق انتصار وحيد وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في ثلاث مواجهات .





ويرغب خالد عيد مدرب المحلة في اداء مباراة قوية على الرغم من صعوبة المواجهة امام الزمالك ،ويعول عيد على بعض اللاعبين امام الزمالك لتقديم مباراة جيدة ،وعلى رأسهم احمد الشيخ هداف الفريق في الدوري بثلاثة أهداف واسلام فؤاد وخالد كساب.





ويدير اللقاء الحكم محمد الحنفي ويعاونه كل من كل هاني عبد الفتاح وعدي عيد واحمد ابراهيم حكما رابعا ،ويتولي محمد عباس قابيل التحكيم بالفيديو ويعاونه سعيد حمزة.





ويشهد يوم غد ثلاث مواجهات في الجولة الحادية عشر بخلاف لقاء المحلة والزمالك ،حيث يستضيف الجونة فريق الانتاج الحربي باستاد خالد بشارة بالجونة في الساعة الثانية والنصف ،وفِي نفس الوقت تلعب اسوان مع سيراميكا كليوباترا بملعب بتروسبورت ، وفِي السابعة والنصف يواجه المصري البورسعيدي فريق البنك الاهلي في ملعب برج العرب.