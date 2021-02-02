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توك شو

صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر بنسبة محلية 60%..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الثلاثاء.

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التعليم تسمح بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالى تربوى أثناء فترة التعاقد

اليوم السابع
الكهرباء: كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أولوية فى تركيب العدادات الكودية

الوطن
وزير الإنتاج الحربى: صناعة الأتوبيسات الكهربائية فى مصر بنسبة محلية 60%

الشروق
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس المساعدات الإنسانية بالكويت التعاون فى مساعدة المصريين بالخارج

مصراوى
انخفاض الوفيات..الصحة تعلن بيان كوورنا ليوم الاثنين

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