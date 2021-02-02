صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر بنسبة محلية 60%..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الثلاثاء.





صدى البلد

السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات المجال السياحى والأثرى على مستوى الجمهورية





رئيس الوزراء يستعرض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 51 مركزًا بمبادرة الرئيس "حياة كريمة"





أخبار اليوم

التعليم تسمح بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالى تربوى أثناء فترة التعاقد





اليوم السابع

الكهرباء: كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أولوية فى تركيب العدادات الكودية





الوطن

وزير الإنتاج الحربى: صناعة الأتوبيسات الكهربائية فى مصر بنسبة محلية 60%





الشروق

وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس المساعدات الإنسانية بالكويت التعاون فى مساعدة المصريين بالخارج





مصراوى

انخفاض الوفيات..الصحة تعلن بيان كوورنا ليوم الاثنين



