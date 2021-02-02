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حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته بالشرقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:16 ص
المجنى علية
المجنى علية
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محمد العيسوي
قرّرت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، الثلاثاء، تجديد حبس المتهمين بقتل عامل و سرقة التوك توك الخاص به بمنطقة بحر البقر، بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من القاء القبض على 3 عاطلين متهمين بقتل شاب يعمل سائق توك توك بمركز ومدينة الحسينية بالشرقية.

بداية الواقعة عندما عثر أهالي قرية بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية على جثة شاب سائق توك توك مقتولا في ظروف غامضة بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة شاب سائق توك توك في العقد الثالث من العمر بمفارق خمسات بقرية بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية بالشرقية، ويدعى إبراهيم ا ع .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للمعاينة وجمع التحريات وكشف ملابسات الواقعة، كما تم إخطار نيابة الحسينية، وأخطرت النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بمستشفى الحسينية العام.
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