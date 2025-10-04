قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يتجاوز رونالدو برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي.. ما هو؟

أمينة الدسوقي

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوق على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد مرات التتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

الملك المصري يهيمن على البريميرليج

صلاح، الملقب بـ"الملك المصري"، حصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا ثلاث مرات في مواسم 2017-2018، 2021-2022، و2024-2025، ليصبح الأكثر تتويجا باللقب خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة.


في المقابل، حصل رونالدو على الجائزة مرتين فقط مع مانشستر يونايتد في موسمي 2006-2007 و2007-2008، ما يعكس تفوق صلاح على أحد أعظم نجوم اللعبة في إنجلترا.

تاريخ حافل من النجوم

منذ انطلاق البريميرليج بصيغته الحديثة، ارتبطت جائزة أفضل لاعب في الموسم بأسماء صنعت تاريخ كرة القدم، بدءا من المهاجمين الكبار مثل تييري هنري ولويس سواريز، مرورا بالمدافعين الصلبين مثل جون تيري وفيرجيل فان دايك، وصولا إلى المواهب الاستثنائية مثل جاريث بيل، كيفن دي بروين، ورياض محرز.

محمد صلاح يتصدر القائمة

وبحسب تقرير نشرته شبكة LenteDeportiva، فإن القائمة الكاملة للفائزين بالجائزة منذ موسم 1999-2000 تؤكد مكانة صلاح الاستثنائية، حيث جاء على رأسها هذا العام بعد أن أضاف لقبه الثالث.

أبرز الفائزين بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا منذ عام 2000:

2002 و2003: تييري هنري – أرسنال

2006 و2007: كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد

2010 و2013: جاريث بيل – توتنهام

2015: رياض محرز – ليستر سيتي

2018 و2022 و2025: محمد صلاح – ليفربول

2019 و2020: كيفن دي بروين – مانشستر سيتي

2023: إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز

بهذا الإنجاز، يرسخ محمد صلاح اسمه كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه، متجاوزا أسماء خالدة في اللعبة، ومؤكدا أنه لم يعد مجرد نجم عربي أو أفريقي، بل أيقونة عالمية في ملاعب كرة القدم.

