تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين

تساءل الإعلامي عمرو أديب، هو محمد صلاح ده إنسان كويس، هو محمد صلاح إنسان مصري محترم؟، مضيفا: "الإجابة على كل هذه الأسئلة أقول صلاح نضيف ومحترم يشرف العالم العربي كله، ومجاش لاعب عربي زي مو صلاح".

وأشار عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في جميعة مش جماعة معروفين بالاسم قاعدين لمحمد صلاح على النفس، ومستعد أقولهم بالاسم، أي موقف له بيتصيدوا له"، لافتا إلى أن هناك مشجع طلب من محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني.

وأضاف عمرو أديب، أن قواعد اللعب في أوروبا تمنع مثل هذه الامور، متابعا: "الجماعة دي عندها مومياء محنطينها وكل ما يحصل حاجة يقولوا بس المومياء بتاعتنا، وإحنا مالنا ومال المومياء بتاعتكم كلمونا على النجم بتاعنا، وهو يستاهل ندافع عنه ضد المومياء واتباعها، تيجي إيه جمب صلاح، دا أنا لو أقولك الموبايل اللي في إيدك صناعة إيه مش هنخلص، هقول عليكم بالاسم، تشتم الراجل بتاعي هشتم الراجل بتاعك محدش يقرب من محمد صلاح".