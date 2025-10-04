قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين

عادل نصار

تساءل الإعلامي عمرو أديب، هو محمد صلاح ده إنسان كويس، هو محمد صلاح إنسان مصري محترم؟، مضيفا: "الإجابة على كل هذه الأسئلة أقول صلاح نضيف ومحترم يشرف العالم العربي كله، ومجاش لاعب عربي زي مو صلاح".

وأشار عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في جميعة مش جماعة معروفين بالاسم قاعدين لمحمد صلاح على النفس، ومستعد أقولهم بالاسم، أي موقف له بيتصيدوا له"، لافتا إلى أن هناك مشجع طلب من محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني.

وأضاف عمرو أديب،  أن قواعد اللعب في أوروبا تمنع مثل هذه الامور، متابعا: "الجماعة دي عندها مومياء محنطينها وكل ما يحصل حاجة يقولوا بس المومياء بتاعتنا، وإحنا مالنا ومال المومياء بتاعتكم كلمونا على النجم بتاعنا، وهو يستاهل ندافع عنه ضد المومياء واتباعها، تيجي إيه جمب صلاح، دا أنا لو أقولك الموبايل اللي في إيدك صناعة إيه مش هنخلص، هقول عليكم بالاسم، تشتم الراجل بتاعي هشتم الراجل بتاعك محدش يقرب من محمد صلاح".

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

الأهلي

الأهلي يمنح لاعبيه 3 أيام راحة بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية

شيكو بانزا

قائمة الزمالك لمباراةغزل المحلة .. عودة الجزيري وشيكو بانزا وغيابات مؤثرة

حلمي طولان

حلمي طولان: فيفا وكاف وضعا منتخب مصر في ورطة بسبب تضارب مواعيد كأس العرب والبطولات الأفريقية

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

