وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ الحكومة رفعت سعر توريد القمح هذا الموسم إلى 2350 جنيهًا للأردب، مقارنة بـ2200 جنيه في الموسم السابق، أي بزيادة قدرها 150 جنيهًا، موضحًا، أن هذا السعر عادل للغاية ويشجع المزارعين، موضحًا أنه أعلى من الأسعار العالمية التي تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا.

وأضاف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ متوسط إنتاجية الفدان يتراوح ما بين 18 إلى 20 أردبًا وفقًا لجودة الأرض والرعاية الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة تراعي تكلفة الإنتاج وتحرص على توفير عائد عادل للمزارعين حتى يظلوا شركاء فاعلين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح وزير الزراعة أن الإعلان عن السعر الجديد تم منذ أكثر من شهر، بما يتيح للمزارعين فرصة التخطيط الجيد لموسم الزراعة، مؤكدًا أن السعر الجديد يتزامن مع زراعة البنجر، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوازن بين المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إلى أن التوسع في زراعة البنجر يمثل خطورة في ظل وجود مخزون من السكر يكفي لمدة 11 إلى 13 شهرًا، موضحًا أن البنجر "عُمره قصير" لأنه سلعة قابلة للتلف، وإذا لم يتم تصنيعه خلال ثلاثة أيام من القلع يفقد السكر والمياه الموجودة به.