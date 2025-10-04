قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 4-10-2025 في مصر

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 4-10-2025 في مصر داخل محلات الصاغة بدون احتساب المصنعية كالتالي: 

أسعار الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء
عيار 245977 جنيه5954 جنيه
عيار 225479 جنيه5458 جنيه
عيار 215230 جنيه5210 جنيه
عيار 184483 جنيه4466 جنيه
عيار 143487 جنيه3473 جنيه
عيار 122989 جنيه2977 جنيه
الأونصة185910 جنيه185199 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا اليوم في محلات الصاغة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5977 جنيهًا للبيع و5954 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر عيار 22 حوالي 5479 جنيهًا للبيع و5458 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 5230 جنيهًا للبيع و5210 جنيهات للشراء.

وسجل عيار 18 حوالي 4483 جنيهًا للبيع و4466 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3487 جنيهًا للبيع و3473 جنيهًا للشراء.
وسجل عيار 12 سعر 2989 جنيهًا للبيع و2977 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الأونصة إلى 185910 جنيهات للبيع و185199 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 41840 جنيهًا للبيع و41680 جنيهًا للشراء.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 3886.69 دولار.

