بيان رسمي| التفاصيل الكاملة لموافقة حماس على خطة ترامب للسلام
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل

ناصر السيد

سلمت حركة حماس عبر الوسطاء ردها الرسمي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة. 

وأوضحت حركة حماس أنها طلبت توضيح بعض البنود في الخطة لضمان وضوح التنفيذ والتزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

وأكدت حماس أن الرد جاء بعد مشاورات واسعة بهدف اتخاذ موقف مسئول يساهم في وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

ووافقت الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو المتوفين، بما يتوافق مع بنود خطة ترامب.

وأكدت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة، لتعزيز الحوكمة وإدارة شئون المواطنين بطريقة مستقلة عن أي تأثير خارجي. 

وشددت الحركة على تقديرها للجهود الأمريكية لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعت حماس العائلات والمجتمع المدني إلى رفع أي غطاء عشائري عن "العصابات" وكل من يتعاون مع إسرائيل، مؤكدة أن التحرك الأمني الأخير ضد عائلة المجايدة في خان يونس جاء نتيجة تعاونها مع ما تصفه بالعصابات، وهو ما يعكس حرص الحركة على محاربة الانفلات الأمني وحماية أمن المواطنين.

