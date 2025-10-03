حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل

سلمت حركة حماس عبر الوسطاء ردها الرسمي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

وأوضحت حركة حماس أنها طلبت توضيح بعض البنود في الخطة لضمان وضوح التنفيذ والتزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

وأكدت حماس أن الرد جاء بعد مشاورات واسعة بهدف اتخاذ موقف مسئول يساهم في وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووافقت الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو المتوفين، بما يتوافق مع بنود خطة ترامب.

وأكدت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة، لتعزيز الحوكمة وإدارة شئون المواطنين بطريقة مستقلة عن أي تأثير خارجي.

وشددت الحركة على تقديرها للجهود الأمريكية لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعت حماس العائلات والمجتمع المدني إلى رفع أي غطاء عشائري عن "العصابات" وكل من يتعاون مع إسرائيل، مؤكدة أن التحرك الأمني الأخير ضد عائلة المجايدة في خان يونس جاء نتيجة تعاونها مع ما تصفه بالعصابات، وهو ما يعكس حرص الحركة على محاربة الانفلات الأمني وحماية أمن المواطنين.