مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال

وجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خالص الشكر والتقدير إلى الوفد المصري المشارك، في اجتماعات الإيكاو، بمدينة مونتريال الكندية، مشيدًا بجهوده التي أسهمت في النجاح بالانتخابات وتواجد الطيران المدنى المصرى على الخريطه الدولية.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية، والتي أسفرت فوز مصر وحصولها على عضوية الفئة الثانية بمجلس المنظمة.

وقد شارك في الاجتماعات وفد مصرى رفيع المستوى ضم الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابى الممثل المناوب لمصر في مجلس منظمة الإيكاو، و كل من المهندسة سحر مصطفى رئيس الإدارة المركزية لسلامة ومقاييس المطارات ممثلة في اللجنة الفنية لمناقشة البنود المتعلقة بسلامة وتشغيل وترخيص المطارات إضافة إلى تعزيز التحكم في العوائق حولها ، والمهندس ياسر عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ممثلاً في اللجنة التنفيذية لمناقشة البنود الخاصة بأمن الطيران والتسهيلات ، و الملاح حسام عمران رئيس الإدارة المركزية للملاحة ممثلاً في اللجنة التنفيذية لمناقشة البنود الخاصة بسلامة وتحديث الملاحة الجوية للطيران المدني و المهندس عبد الغفار السيد مدير عام صلاحية الطائرات والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ممثَّلان في اللجنة التنفيذية لمناقشة البنود المتعلقة بالاتجاهات العالمية للطيران المدني والأهداف طويلة الأمد وسياسات الإيكاو المستقبلية و الاستدامة والضرائب، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول النامية في بناء قدراتها وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام للطيران.و الطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدولية، ممثلاً في اللجنة الاقتصادية والقانونية لمناقشة البنود الخاصة باقتصاديات النقل الجوي والتشريعات المرتبطة به.

و الطيار أحمد صبري مدير عام السلامة،ممثلاً في اللجنة الفنية لمناقشة البنود المتعلقة ببرامج وخطط السلامة الدولية، بالاضافة إلى محمد فيروز مدير مكتب مصر للطيران بكندا.

وقدّم الوفد خلال الاجتماعات أوراق عمل تناولت عدد من موضوعات الملاحة الجوية وأمن الطيران والنقل الجوي وحماية البيئة، وحظيت هذه الأوراق بإشادة واسعة من الدول المشاركة وأسهمت في إثراء النقاشات وانعكست فى صياغة توصيات الجمعية العمومية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الوفد المصري قدّم نموذجًا مشرفًا في التمثيل الرسمي للدولة، مشيرًا إلى أن ما تضمنته أوراق العمل المتخصصة، وما قدّمه أعضاء الوفد من مداخلات فنية و توجيهيه، قد لاقت إشادة واضحة من الوفود الدول الأعضاء والمنظمات الاقليميه. وهو ما يعكس عمق الخبرة الوطنية والقدره على المساهمه الفعاله في صياغة السياسات الدولية بمجال الطيران المدني..

مؤكدا على استمرار دعم الدولة للكوادر الوطنية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة.

هذا وقد قدم وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير للسفير أحمد حافظ سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا والقنصل نبيل مكى والمستشار أحمد لاشين على دعمهم الكامل للوفد المصرى .