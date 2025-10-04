قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال

وفد مصر في مونتريال
وفد مصر في مونتريال
نورهان خفاجي

وجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خالص الشكر والتقدير إلى الوفد المصري المشارك، في اجتماعات الإيكاو، بمدينة مونتريال الكندية، مشيدًا بجهوده التي أسهمت في النجاح بالانتخابات وتواجد الطيران المدنى المصرى على الخريطه الدولية.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية، والتي أسفرت فوز مصر  وحصولها  على عضوية الفئة الثانية بمجلس المنظمة.

وقد شارك في الاجتماعات وفد مصرى  رفيع المستوى ضم   الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابى  الممثل المناوب لمصر  في مجلس منظمة الإيكاو، و كل من المهندسة سحر مصطفى رئيس الإدارة المركزية لسلامة ومقاييس المطارات ممثلة في اللجنة الفنية لمناقشة البنود المتعلقة بسلامة وتشغيل وترخيص المطارات إضافة إلى تعزيز التحكم في العوائق حولها ، والمهندس ياسر عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ممثلاً في اللجنة التنفيذية لمناقشة البنود الخاصة بأمن الطيران والتسهيلات ، و الملاح حسام عمران رئيس الإدارة المركزية للملاحة ممثلاً في اللجنة التنفيذية لمناقشة البنود الخاصة بسلامة وتحديث الملاحة الجوية للطيران المدني و المهندس عبد الغفار السيد مدير عام صلاحية الطائرات والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ممثَّلان في اللجنة التنفيذية لمناقشة البنود المتعلقة بالاتجاهات العالمية للطيران المدني والأهداف طويلة الأمد وسياسات الإيكاو المستقبلية و الاستدامة والضرائب، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول النامية في بناء قدراتها وتعزيز  استخدام الوقود الحيوي المستدام للطيران.و الطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدولية، ممثلاً في اللجنة الاقتصادية والقانونية لمناقشة البنود الخاصة باقتصاديات النقل الجوي والتشريعات المرتبطة به.

و الطيار أحمد صبري مدير عام السلامة،ممثلاً في اللجنة الفنية لمناقشة البنود المتعلقة ببرامج وخطط السلامة الدولية، بالاضافة إلى محمد فيروز مدير مكتب مصر للطيران بكندا.

وقدّم الوفد خلال الاجتماعات أوراق عمل تناولت عدد من موضوعات الملاحة الجوية وأمن الطيران والنقل الجوي وحماية البيئة، وحظيت هذه الأوراق بإشادة واسعة من الدول المشاركة وأسهمت في إثراء النقاشات وانعكست فى صياغة توصيات الجمعية العمومية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الوفد المصري قدّم نموذجًا مشرفًا في التمثيل الرسمي للدولة، مشيرًا إلى أن ما تضمنته أوراق العمل المتخصصة، وما قدّمه أعضاء الوفد من مداخلات فنية و توجيهيه، قد لاقت إشادة واضحة من الوفود الدول الأعضاء والمنظمات الاقليميه. وهو ما يعكس عمق الخبرة الوطنية والقدره  على المساهمه الفعاله في صياغة السياسات الدولية بمجال الطيران المدني..

مؤكدا على استمرار دعم الدولة للكوادر الوطنية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة.

هذا وقد قدم وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير للسفير أحمد حافظ سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا والقنصل نبيل مكى والمستشار أحمد لاشين على دعمهم الكامل للوفد المصرى .

سامح الحفني وزير الطيران مدينة مونتريال منظمة الطيران المدني الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه برصف عدد من شوارع سيدي سالم

مطب صناعي

تنفيذ مطبات صناعية في شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

حملة مكبره

الدقهلية: ضبط ومصادرة 108 قطع في حملة لرفع الإشغالات والتصدي لأجهزة الصوت

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحى

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد