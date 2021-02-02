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فن

بإطلالة صيفية.. نسرين أمين تستعيد ذكرياتها على البحر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:39 م
نسرين أمين
نسرين أمين
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ندى فكري
شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها بـ صورة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نسرين امين في الصورة ومن خلفها البحر بملابس صيفية مما لفت انتباه متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).
بإطلالة صيفية.. نسرين أمين تستعيد ذكرياتها على البحر
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