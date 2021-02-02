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أخبار العالم

كورونا تعود.. إجراءات سعودية جديدة لمواجهة الفيروس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:05 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أعلنت أمانة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية عن إصدار مجموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث الوكت المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة والمرافق الترفيهية والسياحية ومرتادي الأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كوفيد ـ 19. 




كما شددت أمانة عسير في تعميمها على ضرورة التأكد من تفعيل تطبيق "توكلنا" في جميع الوكالات والإدارات واللجان الإشرافية والبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة.

وبدوره أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاميًا وشرطًا لدخول المنشآت سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية.

وأشار  إلى أن متابعة الإجراءات ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز. 

كما شمل التعميم الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.
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