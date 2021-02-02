ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متخصص في الشئون الأمريكية يوضح دور نائبة بايدن في إدارة ملف السياسة الخارجية .. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:50 م
بايدن
بايدن
Advertisements
ياسمين القصاص
قال عاطف الغمري، المتخصص في الشئون الامريكية، إن أنظار العالم تتجه الآن بعد تنصيب جو بايدن رسميًا، رئيسًا للولايات المتحدة إلى توجهاته المقبلة في ملف السياسة الخارجية، ليظل التساؤل الحيوي ما هي السياسة الخارجية للرئيس الجديد.


وأضاف "المتخصص في الشئون الأمريكية"، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "الان" المذاع بفضائية "اكسترا نيوز"، أن بايدن فى أيام رئاسته الأولى سيركز على التصرف في علاج أزمة كورونا، وما ارتبط بها من مشاكل أثرت بالفعل على الاقتصاد الأمريكي الداخلي.


وأشار "الغمري"، إلى أن هناك ملمحا جديدا لإدارة بايدن لا يتمثل في اختياره كاميلا هاريس نائبة له فقط، وإنما في الدور الذي ستلعبه في الإدارة السياسية للبيت الأبيض، منوها إلى أن الرئاسات السابقة، وعلى طول العهود، كان الرئيس يحدد الدور الذي يلعبه نائبه، دون منحه فاعلية في صلب إدارة السياسات، التي تلقى على عاتق كل من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، وعادة ما كان الرئيس يكلف نائبه بزيارات خارجية للتواصل مع زعماء دول أخرى، وببعض المهام ذات الطابع الاحتفالي.


وأوضح، أن كاميلا (55 عامًا) لديها خبرات سابقة في العمل السياسي، وسبق عندما كانت عضوًا في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أن أشاد بقدراتها القيادية، أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤتمر لاستعراض القوى.. أبرز ما قاله أعضاء إدارة بايدن في أول ظهور مشترك أمام الإعلام

قرار عاجل من البيت الأبيض بشأن خطط نقل السلطة إلى إدارة بايدن

توجيهات عاجلة للجيش الإسرائيلي تحسبًا لشن ضربة عسكرية أمريكية على إيران

تكره إسرائيل.. المرشحة الأقرب لمنصب متحدثة البيت الأبيض في إدارة بايدن

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: كاميلا وجنوب آسيا

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي تؤدي اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة

كورونا تعود.. إجراءات سعودية جديدة لمواجهة الفيروس

سلالة جنوب أفريقيا .. دولة عربية تتعرض لموجة شديدة من كورونا

تقرير بريطاني: دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق يرفض عرضا ضخما من الدوري المصري

حدث ليلا.. تحرك مصري جديد مع الكونجرس الأمريكي حول سد النهضة.. وإسرائيل تدرس إعلان الحرب على إيران

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري