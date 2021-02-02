متخصص في الشئون الأمريكية يوضح دور نائبة بايدن في إدارة ملف السياسة الخارجية .. فيديو

قال عاطف الغمري، المتخصص في الشئون الامريكية، إن أنظار العالم تتجه الآن بعد تنصيب جو بايدن رسميًا، رئيسًا للولايات المتحدة إلى توجهاته المقبلة في ملف السياسة الخارجية، ليظل التساؤل الحيوي ما هي السياسة الخارجية للرئيس الجديد.









وأضاف "المتخصص في الشئون الأمريكية"، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "الان" المذاع بفضائية "اكسترا نيوز"، أن بايدن فى أيام رئاسته الأولى سيركز على التصرف في علاج أزمة كورونا، وما ارتبط بها من مشاكل أثرت بالفعل على الاقتصاد الأمريكي الداخلي.









وأشار "الغمري"، إلى أن هناك ملمحا جديدا لإدارة بايدن لا يتمثل في اختياره كاميلا هاريس نائبة له فقط، وإنما في الدور الذي ستلعبه في الإدارة السياسية للبيت الأبيض، منوها إلى أن الرئاسات السابقة، وعلى طول العهود، كان الرئيس يحدد الدور الذي يلعبه نائبه، دون منحه فاعلية في صلب إدارة السياسات، التي تلقى على عاتق كل من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، وعادة ما كان الرئيس يكلف نائبه بزيارات خارجية للتواصل مع زعماء دول أخرى، وببعض المهام ذات الطابع الاحتفالي.









وأوضح، أن كاميلا (55 عامًا) لديها خبرات سابقة في العمل السياسي، وسبق عندما كانت عضوًا في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أن أشاد بقدراتها القيادية، أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون.