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أخبار العالم

إسرائيل تعتدي على لبنان .. تحرك عاجل من الجيش

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:22 م
إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان
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محمود نوفل
كشفت قيادة الجيش اللبناني عن قيام زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بخرق المياه الإقليمية اللبنانية أمس الاثنين ما بين الساعة 16.32 والساعة 16.34، وتحديدا  قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 166 مترا.


وبحسب البيان الصادر عن مديرية التوجيه ان الجيش اللبناني وبالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يقوم بمتابعة الموضوع ".


وفي سياق متصل قالت قيادة الجيش اللبناني "إن طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 1/2/2021 الساعة 11.35 الأجواء اللبنانية من فوق حاصبيا واتجهتا شمالا وصولا حتى زحلة، ثم غادرتا عند الساعة 11.40 حيث تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".


كما شهدت أيضا الفترة  من الساعة 1.05 ولغاية الساعة 22.50  تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، بيروت وضواحيها.

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