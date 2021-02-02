مجلس الوزراء يستعرض خطة الحكومة التشريعية وموقف مشروعات القوانين

عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، مشروع خطة الحكومة التشريعية الذي تضمن موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب في بداية فصله التشريعي الجديد، والتي لم ينته منها المجلس خلال فصله التشريعي المنقضي.





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