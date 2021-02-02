ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء يستعرض خطة الحكومة التشريعية وموقف مشروعات القوانين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع خطة الحكومة التشريعية الذي تضمن موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب في بداية فصله التشريعي الجديد، والتي لم ينته منها المجلس خلال فصله التشريعي المنقضي.


وتضمن عرض الوزير دراسة من ثلاثة محاور، يشمل المحور الأول مشروعات القوانين التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر، بشكل يلزم النظر فيها معًا للوقوف على معالجة تشريعية موحدة، أما المحور الثاني فخاص باستعراض الموقف النهائي لمشروعات القوانين الأخرى المتبقية بمجلس النواب، بهدف ترتيبها بحسب أولويات الحكومة بشأن تلك المشروعات، منها المشروعات الوارد في شأنها توجيهات رئاسية والمتعلقة بالمصالح القومية، لتصبح نواة لخطة الحكومة التشريعية بالفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، والمحور الثالث خاص بخطة الحكومة التشريعية المستقبلية بخلاف مشروعات القوانين المحالة بالفعل إلى مجلس النواب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

6 تشريعات دينية تتنظر تحديد مصيرها في برلمان 2021.. اعرفها

مجلس النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية

بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

نائب: الحكومة بادرت بإعلان التعاون مع البرلمان

تضامن النواب تناقش مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الأمنية وأسرهم

إجراءات الوساطة والحجز الإدارى.. تشريعية البرلمان تقر 3 مشروعات قوانين للحكومة

ترشيحاتنا

ما حكم الشرع في الزوج الذي يهجر زوجته لفترة طويلة ؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد إعلان ترشحها.. تعرف على السيرة الذاتية لأول امرأة تسعى لرئاسة الحكومة الليبية

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

وقع للأهلي.. شوبير يكشف كواليس انضمام أسامة جلال لـ بيراميدز

الظهور الأول لـ مصطفى محمد.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد باشاك شهير والقنوات الناقلة

مصرع طالبة أسفل عجلات قطار الزقازيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا