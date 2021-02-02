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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس  عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، كيفية توزيع لقاحات كورونا.


كما يبحث الاجتماع استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار وخاصة في المناطق الساحلية.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات . 

ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.
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أبرزها مستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة قضايا مهمة

عبر الفيديو كونفرانس.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

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